إيران تبدي استعدادها لمساعدة الهند في مواجهة كورونا

وقال نمكي في رسالة بعثها إلى نظيره الهندي، ‘ن "إدارة جائحة فيروس كورونا غير ممكنة من دون التضامن والتعاون بين كافة البلدان، وإيران مستعدة لتقديم مساعداتها وخبراتها الفنية والأجهزة الطبية اللازمة للهند من أجل السيطرة على الفيروس".



وأضاف نمكي إن "إيران وبسبب العقوبات الظالمة المفروضة عليها لم تتمكن من توفير الأدوية واللقاحات والاجهزة الطبية بعد تفشي فيروس كورونا، وتعاني اليوم أيضاً من الموجعة الرابعة للفيروس لكنها باتت تعتمد بشكل كبير على تجربتها وخبرات علمائها".



ويبلغ عدد الإصابات في إيران أكثر من مليوني شخص فيما اقترب عدد الوفيات من 70 ألف وفق إحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد.