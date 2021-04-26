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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 02:13

البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"

البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"
وأوضحت المصادر التي نقلتها عنها وسائل إعلام محلية بحرينية إن خطوة الإفراج جاءت بعدما استقبل حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الصافرية هذا اليوم، السيد عبدالله الغريفي، يرافقه عدد من المشايخ.

واشارت مصادر مقربة من الوفد بان ملك البحرين وعد بالإفراج عن السجينة زكية البربوري فوراً، وتطبيق العقوبة البديلة على عدد من المساجين الذين يقضون عقوبات مختلفة بشكل تدريجي وبدون سقف ، وتم التطرق الى البحرينيين المتواجدين بالخارج ايضا .

ونقل السيد عبد الله الغريفي للملك حمد بن عيسى آل خليفة هواجس الناس في القرى والمدن.

وتقضي البربوري وهي مهندسة كيميائية وناشطة اجتماعية حكما بالسجن 5 سنوات على خلفية سياسية. واعتقلت البربوري من منزلها فجرا في شهر يونيو 2018، وتعرضت للاختفاء القسري لما يزيد عن أسبوعين تعرّضت خلالها للسجن الإنفرادي وسوء المعاملة، والتهديد لإجبارها على الاعتراف تحت الجبر والإكراه، فقد تم تهديدها باعتقال أفراد عائلتها إذا لم توقّع على الاعترافات.

وأسقطت السلطات الجنسية عن البربوري في العام 2019، وأعيدت لها الجنسية لاحقا مع استمرار اعتقالها.

 
رقم : 929256
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