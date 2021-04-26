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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 02:19

إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا

إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
وقال عراقجي عقب استضافته من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني بهدف إطلاع اللجنة على سير المفاوضات في فيينا إنه ""لن نسمح بإطالة أمد المباحثات النووية في فيينا وجعلها استنزافية وسننسحب منها اذا اتجهت نحو اهدار الوقت ولم نلمس جدية الطرف الآخر".

وأكد عراقجي وجود تحديات أمام التوصل إلى تفاهم بشان الاتفاق النووي، وقال "أمامنا بعض التحديات ولا يمكنني التنبؤ من الآن ما اذا كنا سنجتازها".

وأضاف "موقفنا واضح وصريح للغاية وهو ضرورة رفع العقوبات أولاً والتأكد من ذلك قبل العودة إلى التزاماتنا المنصوصة في إطار الاتفاق النووي"، مبيناً إن "إيران رفضت رسميا مقترح رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي وخطوة بخطوة ولم يعد هذا الموضوع مطروحا على طاولة النقاش في فيينا".

وتابع كبير المفاوضين الإيرانيين "إنه تم التوصل لبعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والتعاملات المالية والبتروكيماويات".
رقم : 929257
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