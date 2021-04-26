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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 08:06
تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد السعودية
وقال العميد سريع إن العملية الجديدة لسلاح الجو المسير حققت هدفها بنجاح وإن الاصابة كانت دقيقة.
وأكد العميد سريع أن العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن.
مصدر :
المسيرة
رقم :
929270
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