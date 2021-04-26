الرئيس المشاط يبعث برقية عزاء إلى الرئيس والشعب العراقيين

وجاء في نص البرقية:



بحزن بالغ واسف عميق تلقينا نبأ كارثة الحريق الذي وقع بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، والذي راح ضحيته أكثر من 82 شخصا وإصابة 110 آخرين من أبناء الشعب العراقي الشقيق.



وإننا في الجمهورية اليمنية قيادةً وحكومةً وشعباً إذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الأليم لنعرب لكم وعبركم لأسر الضحايا عن أحر تعازينا وصادق مواساتنا القلبية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته ويشفي الجرحى وأن يجنب شعبكم الشقيق وسائر بلاد المسلمين الكوارث والمحن انه سميع مجيب.