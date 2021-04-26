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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 08:24

دمشق تطالب منظمات أممية بـ‘‘تحرك عاجل‘‘ ضد تركيا

دمشق تطالب منظمات أممية بـ‘‘تحرك عاجل‘‘ ضد تركيا
وقالت الخارجية السورية إن نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري “استدعى صباح اليوم ممثلي ‏المنسق المقيم للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا وممثل اللجنة ‏الدولية للصليب الأحمر في سوريا، وأطلعهم على خطورة الأمر وطلب منهم ‏التحرك العاجل لدى رؤسائهم في نيويورك وجنيف لوقف التصعيد التركي ‏غير المبرر تجاه المواطنين السوريين في محافظة الحسكة”.

وأوضحت الخارجية أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قطعت المياه مجددا من محطة علوك عن المدينة وضواحيها لأكثر من ‌‏16 عشر يوما على التوالي عن أكثر من مليون سوري” ووصفت ذلك بأنه “ممارسات إجرامية وانتهاكات بحق المدنيين في المحافظة”.

وأضافت في بيان أن الحكومة السورية تجدد “إدانتها الشديدة لهذه الممارسات التركية ‏المتكررة التي تجاوز عددها ال 23 مرة منذ شهر تشرين الأول 2019 والتي تنتهك ‏أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة ما يتعلق بعدم جواز استخدام المياه كسلاح ‏حرب”.
رقم : 929273
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