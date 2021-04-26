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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 09:15

وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا

وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا
وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد لقائه امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الاحد: كانت لي مشاورات ممتازة مع اخي الشيخ تميم.

واضاف وزير الخارجية الايراني: لقد تشاورنا حول القضايا الثنائية وتطوير العلاقات وتعزيز التنسيق حول القضايا الاقليمية والعالمية.

وتابع ظريف: مبادرة الامل (مشروع هرمز للسلام) هي نهج ايران في المنطقة وان جيراننا هم اولويتنا.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد التقى في الدوحة مساء الاحد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعقد معه جولة من المباحثات.

وأكد أمير قطر، أهمية العلاقات بين البلدين، وكذلك التعاون بين البلدين في المنطقة، وجدد اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي.

من جانبه استعرض ظريف آخر تطورات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ، ووصف الارضيات والطاقات المتاحة لتطوير العلاقات بين البلادين بانها ايجابية.

وشرح وجهات النظر الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تطوير التعاطي مع دول المنطقة ، وكذلك آخر تطورات المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ودول 4 + 1.

كما التقى وزير الخارجية الايراني في وقت سابق من يوم امس نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأكد ظريف خلال اللقاء، نهج إيران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة ، ورحب بالمحادثات الإقليمية من أجل استقرار المنطقة، واعتبرها ضرورة ملحة.
مصدر : وكالات
رقم : 929281
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