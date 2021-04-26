المقدسيون يزيلون الحواجز الحديدية من أمام باب العامود

وشهدت منطقة باب العامود أجواء احتفالية عقب إجبار المقدسيين للاحتلال على إزالة حواجزه واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتجمعين بالمنطقة واعتقلت بعضهم.



في باب العامود احد ابواب البلدة القديمة، رفع علم فلسطين وصدحت حناجر المقدسيون بالهتافات للقدس والاقصى المبارك وخضع الاحتلال للارادة الفلسطينية المقدسية بعد مواجهات عنيفة انطلقت منذ اليوم الاول من شهر رمضان المبارك ضد الاحتلال وحواجزه ومستوطنيه لكن بالتحدي والصمود انتصر المقدسيون وأعلنوا مرة اخرى بأن السيادة لهم ولا مكان للمحتل.



هذا الأنجاز لم يرق للاحتلال فعاد وقام بالاعتداء على المقدسيين بالهراوات وقنابل الغاز والصوت وسرعان ما تم التصدي لهم من قبل الشبان وطردهم من المكان.



وتبقى القدس وبكل مكوناتها تتصدى للمحتل وقطعان مستوطنيه وتبقى حكومة الاحتلال واجهزتها الامنية تحصد الفشل تلو الاخر مهما فعلت من قمع وقتل واعتقال بحق الفلسطينين وعاصمتهم القدس الشريف.