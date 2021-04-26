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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 10:04

مقتل جندي تركي شمالي العراق

مقتل جندي تركي شمالي العراق
وورد في بيان الوزارة أن الجندي توفي في المستشفى، متأثرا بجراحه جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في منطقة عمليتي مخلب البرق والصاعقة شمالي العراق.

وجاء في البيان: بكامل الحزن والأسى، نترحم على جندينا ونسأل الله له الرحمة، ونقدم تعازينا لأسرته وللقوات المسلحة التركية ولشعبنا.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب البرق والصاعقة الجمعة الماضي، بشكل متزامن ضد "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين-باسيان شمالي العراق.

ويشتكي العراق وسوريا من التدخل العسكري التركي داخل بلادهما وقدم البلدان شكوى ضد تركيا للامم المتحدة بخصوص هذا الامر.
مصدر : وكالات
رقم : 929287
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