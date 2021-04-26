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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 10:20

طهران: موقفنا من الغاء الحظر هو رفعه دفعة واحدة

طهران: موقفنا من الغاء الحظر هو رفعه دفعة واحدة
واضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اننا لايمكن ان ننسا ان اميركا مارست كافة الضغوطات علينا وقال : عند مشاهدة عودة اميركا لالتزاماتها سنتخذ نحن ايضا خطواتنا وفي غير ذلك لامجال لاي حوار ,

وقال إن الوفد الإيراني المفاوض سيتوجه إلى فيينا اليوم لمواصلة المفاوضات وحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

و أشار خطيب زادة إلى زيارة ظريف لدولة قطر والعراق، وقال أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدبلوماسية الرمضانية، موضحا ان طهران لديها علاقات جيدة وأخوية مع الدوحة وبغداد.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان ايران تضع أولوية في مشاوراتها مع قطر والعراق حول القضايا والعلاقات الثنائية وقضايا العالم الاسلامي والمنطقة، موضحا ان هذه الزيارات ليس لها علاقة بأطراف ثالثة، مثمنا جهود هذين البلدين في التطورات بالمنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 929289
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