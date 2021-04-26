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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 10:45

حزب الله يعزي الشعب العراقي بالفاجعة ‏الأليمة

حزب الله يعزي الشعب العراقي بالفاجعة ‏الأليمة
وفي السياق أصدر حزب الله اليوم الاثنين البيان الآتي ‎ يتقدم حزب الله من الشعب العراقي العزيز بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بالفاجعة ‏الأليمة التي أصابته اثر حادثة الحريق التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد، ‏ويخص بالتعزية أهالي الشهداء ويسأل الله ان يمن عليهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح ‏جنانه، كما يسأله تعالى ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل‎.‎

ان حزب الله إذ يجدد وقوفه إلى جانب الاخوة العراقيين الاعزاء، يعتقد أن الشعب العراقي ‏وحكومته وقواه الحية قادر على تجاوز هذه المحنة كما تجاوز سواها من المحن في السنوات ‏الأخيرة، داعيا للجميع بالصبر والسداد والعمل على لملمة الجراح ومعالجة آثار هذه المحنة وتخفيف آلامها، وأن تكون هذه المناسبة فرصة للعمل على وحدة العراقيين جميعا والنجاح ‏في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها العراق العزيز‎.
مصدر : وكالات
رقم : 929292
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