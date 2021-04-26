حزب الله يعزي الشعب العراقي بالفاجعة ‏الأليمة

وفي السياق أصدر حزب الله اليوم الاثنين البيان الآتي يتقدم حزب الله من الشعب العراقي العزيز بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بالفاجعة الأليمة التي أصابته اثر حادثة الحريق التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد، ويخص بالتعزية أهالي الشهداء ويسأل الله ان يمن عليهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جنانه، كما يسأله تعالى ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
ان حزب الله إذ يجدد وقوفه إلى جانب الاخوة العراقيين الاعزاء، يعتقد أن الشعب العراقي وحكومته وقواه الحية قادر على تجاوز هذه المحنة كما تجاوز سواها من المحن في السنوات الأخيرة، داعيا للجميع بالصبر والسداد والعمل على لملمة الجراح ومعالجة آثار هذه المحنة وتخفيف آلامها، وأن تكون هذه المناسبة فرصة للعمل على وحدة العراقيين جميعا والنجاح في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها العراق العزيز.