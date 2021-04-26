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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 11:23

الامن التركي يقبض على 532 شخصا على صلة بفتح الله غولن

الامن التركي يقبض على 532 شخصا على صلة بفتح الله غولن
وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكان أكثر من 250 شخصا سقطوا قتلى في يوليو 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي غولن تورطه فيه.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص لحين محاكمتهم وعزلت حوالي 150 ألفا من الموظفين العموميين ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل.

وتجاوز عدد المعزولين من أفراد الجيش التركي 20 ألفا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا خلال اتصال هاتفي الجمعة الماضي، على أهمية حل قضايا خلافية مثل وجود حزب غولن التركي في الولايات المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 929294
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