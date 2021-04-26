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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 11:38

سيؤول تدعو لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ

سيؤول تدعو لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ
وصرح المتحدث باسم الوزارة لي جونغ جو ،اليوم الاثنين، بأن موقف الحكومة الأساسي هو أنه من الضروري استعادة جميع مستويات الحوار بين الجنوب والشمال في وقت مبكر، بما في ذلك محادثات القمة.

وأضاف أن الحكومة لديها تصميم قوي على تنفيذ الاتفاقيات بين الكوريتين، بما في ذلك إعلان بانمونجوم الذي تم التوصل إليه في قمة 27 أبريل (عام 2018)، وينبغي استئناف المحادثات بين الجانبين في أقرب وقت ممكن لتنفيذ تلك الاتفاقيات.

وأعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جيونغ إيوي يونغ، الأسبوع الماضي، أن حكومة بلاده لا تخطط حاليا لعقد قمة بين الكوريتين، مضيفا في الوقت ذاته أنه ينبغي متابعة القمة إذا كانت هناك فرصة كهذه.

وأفاد لي بأن العديد من الأحداث التذكارية بقيادة المنظمات غير الحكومية ستقام هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى الثالثة لقمة 27 أبريل، معبرا عن أمله بأن تتاح لبلاده من خلال مثل هذه الأحداث الفرصة للتفكير في الآثار المترتبة على إعلان بانمونجوم وإعادة تأكيد إرادتنا.

وأدت قمة 27 أبريل عام 2018 في قرية بانمونجوم الحدودية إلى سلسلة من محادثات السلام ليس فقط بين الكوريتين ولكن أيضا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بما في ذلك القمة غير المسبوقة بين كيم والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لكن عملية السلام توقفت منذ أن انتهت القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي دون اتفاق بشأن نزع السلاح النووي في أوائل عام 2019.
مصدر : وكالات
رقم : 929296
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