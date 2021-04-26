الأحزاب اللبنانية: التقدير والافتخار للشعب الفلسطيني

ورأى اللقاء ،في بيان اليوم الاثنين ، أنه على الرغم من محاولات التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية الخائنة، فإن إرادة الصمود والمقاومة ما زالت تؤرق كيان الاحتلال الغاصب وتجعله يعيش القلق على مصيره، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي كشفت هشاشة منظومة الردع التي يمتلكها، والتي أكدت أن نظامه الدفاعي ما هو إلا قبة كرتونية عاجزة.



وعاهد اللقاء الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا التواقة إلى الحرية والعدالة، على مواصلة طريق المقاومة حتى تحرير كل الأرض والمقدسات، وإذا كان الظلم مازال قائمًا فإن نور الحق والعدل سيمحو كل الظلام، ولن يكون هذا اليوم بعيدا.



وفي سياق متصل، استنكر اللقاء قرار السلطات السعودية بمنع استيراد المنتوجات الزراعية من لبنان، تحت ذريعة تهريب المخدرات عبر الفاكهة، ورأت فيه استكمالًا لمسلسل الحصار والتجويع الذي تنفذه الإدارة الأميركية بحق لبنان المقاوم، بدعم أوروبي وسعودي، وذلك بهدف إخضاع لبنان للشروط الأميركية والإسرائيلية في الضغط على الشعب اللبناني للتراجع عن حقوقه المشروعة في ثروته النفطية وخياراته السياسية الحرة، وحقه بالمقاومة.



وأشار اللقاء إلى أن محاولات تهريب المخدرات تحصل في كل دول العالم، ويتحمل مسؤوليتها منفذوها والشبكات التي تنظمها، والنظام السعودي ليس بعيدًا عنها، لا سيما أنه تدخل للإفراج عن أحد أمرائه المتورطين بتهريبها في لبنان.



إلا أن المستغرب هو تغاضي السلطات السعودية عن المسؤولين عن كل عمليات تهريب المخدرات، واستهداف الإقتصاد اللبناني المنهك اصلاً، مع العلم أن الجهات المعنية اللبنانية أكدت أن الشحنة المُصادَرة ليست لبنانية المصدر، وأن موسم الرمان في لبنان لم يحن وقته بعد.



وأكد اللقاء أن سياسة الضغوط والحصار لن تجعلنا نستسلم أو نتراجع عن حقنا في حماية بلدنا وحماية ثرواته ومقاومته.