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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 12:46

مقتل 106 عناصر من ‘‘طالبان‘‘ بمعارك مع القوات الأفغانية

مقتل 106 عناصر من ‘‘طالبان‘‘ بمعارك مع القوات الأفغانية
وأوضحت الوزارة في بيان أن "106 عناصر من طالبان قتلوا وأصيب 48 آخرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن والدفاع في الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأضافت الدفاع الأفغانية أنه تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة تابعة للحركة.

وكان متحدث مجلس الأمن القومي الأفغاني، رحمة الله أندر، قد قال في وقت سابق إن القوات الأفغانية تنفذ وحدها 96 في المئة من العمليات ضد حركة "طالبان"، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن تسبب انسحاب القوات الأجنبية في أزمات.

وقال متحدث الأمن القومي الأفغاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، السبت الماضي، ردا على ما قد يسببه انسحاب القوات الأجنبية من أزمات، إنه "منذ العام الماضي، نفذت قوات الأمن والدفاع الأفغانية 96 في المئة من العمليات بنفسها ضد طالبان".

وتابع: "القوات الأفغانية ليس لديها مشكلة في القتال مع طالبان"، مضيفا: "طالبان غير قادرة على القتال مع القوات الأفغانية خارج منازل الناس والقرى. ومن السابق لأوانه الحديث عن المشاكل المحتملة الآن".

وأوضح أنه "لا يزال أعضاء تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا) والجماعات الإرهابية الأجنبية الأخرى ينشطون في صفوف طالبان، والقتال محتدم في المناطق التي يمكن فيها لطالبان الوصول إلى تجارتهم المحرمة".
مصدر : وكالات
رقم : 929306
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