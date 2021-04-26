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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 13:10

الحية: رضوخ الاحتلال للمقدسيين يؤكد أنه لا تُجدي معه إلا المواجهة

الحية: رضوخ الاحتلال للمقدسيين يؤكد أنه لا تُجدي معه إلا المواجهة
وأضاف الحية ،في تصريح له، "مجددًا، يؤكد المقدسيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصد مخططاته، وسيادتهم على المدينة المقدسة وحفاظهم على مسجدها المبارك وهويتها الفلسطينية العربية، وليس أخيرًا إجباره على إزالة جميع الحواجز الحديدية من محيط باب العامود بالقدس، بعد مواجهات مستمرة في محيطه منذ 13 يومًا".

وتابع الحية: "أثبتت مدينة القدس بشبابها وأبطالها ومرابطيها ومرابطاتها أنها أقوى من الجلاد والاحتلال، وتسجّل اليوم انتصارًا جديدًا عليه".

وأكد الحية أن مدينة القدس تتقدم إلى موقع جديد في المواجهة مع الاحتلال، من الكاميرات والبوابات الإلكترونية، إلى مصلى باب الرحمة، وليس انتهاء بالحواجز في محيط باب العامود.

وأوضح الحية: "يسجّل أهل القدس اليوم إضافة جديدة ليقولوا للعالم بأنهم لا يخشون الاحتلال، بل يفرضون إرادتهم عليه، وهذه رسالة واضحة لكل المراهنين على الاحتلال، بأن الحقوق تُنتزع انتزاعًا".

ورأى ما جرى في القدس، "دلالة قاطعة على أنه بامكاننا أن نجبر الاحتلال على أن نُجري الانتخابات في القدس، كما أجبره أهلنا هناك في كل المواقع والساحات".

ودعا الحية كل الفلسطينيين، إلى البناء على إنجاز المقدسيين، بالتأكيد على ضرورة فرض الانتخابات في مدينة القدس بقرار وطني فلسطيني، وتحويل يوم الاقتراع إلى مواجهة واشتباك مع الاحتلال.
رقم : 929309
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