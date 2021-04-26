الحية: رضوخ الاحتلال للمقدسيين يؤكد أنه لا تُجدي معه إلا المواجهة

وأضاف الحية ،في تصريح له، "مجددًا، يؤكد المقدسيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصد مخططاته، وسيادتهم على المدينة المقدسة وحفاظهم على مسجدها المبارك وهويتها الفلسطينية العربية، وليس أخيرًا إجباره على إزالة جميع الحواجز الحديدية من محيط باب العامود بالقدس، بعد مواجهات مستمرة في محيطه منذ 13 يومًا".
وتابع الحية: "أثبتت مدينة القدس بشبابها وأبطالها ومرابطيها ومرابطاتها أنها أقوى من الجلاد والاحتلال، وتسجّل اليوم انتصارًا جديدًا عليه".
وأكد الحية أن مدينة القدس تتقدم إلى موقع جديد في المواجهة مع الاحتلال، من الكاميرات والبوابات الإلكترونية، إلى مصلى باب الرحمة، وليس انتهاء بالحواجز في محيط باب العامود.
وأوضح الحية: "يسجّل أهل القدس اليوم إضافة جديدة ليقولوا للعالم بأنهم لا يخشون الاحتلال، بل يفرضون إرادتهم عليه، وهذه رسالة واضحة لكل المراهنين على الاحتلال، بأن الحقوق تُنتزع انتزاعًا".
ورأى ما جرى في القدس، "دلالة قاطعة على أنه بامكاننا أن نجبر الاحتلال على أن نُجري الانتخابات في القدس، كما أجبره أهلنا هناك في كل المواقع والساحات".
ودعا الحية كل الفلسطينيين، إلى البناء على إنجاز المقدسيين، بالتأكيد على ضرورة فرض الانتخابات في مدينة القدس بقرار وطني فلسطيني، وتحويل يوم الاقتراع إلى مواجهة واشتباك مع الاحتلال.