هكذا يعلق نائب عراقي على زيارة ظريف لبغداد

وقال كريم ان “زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبغداد يؤكد حرص ايران والعراق على انهاء الازمات في المنطقة واشراك العراق في الحلول”، مبينا أن “تصريحات ظريف بتأكيده على دور العراق في انهاء الازمات في المنطقة تعكس تحول العراق من ساحة الى دولة مهمة محورية في انهاء النزاعات “.



وأوضح كريم، ان “ العراق يتمتع بعلاقات جدية مع ايران التي دعمته بالسلاح والخبرات خلال فترة محاربة الارهاب وتحرير المدن العراقية من داعش الاجرامي”.



وكان ظريف قد اكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراق فؤاد حسين على الدور المحوري للعراق في المنطقة.