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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 15:03

القبض على 3 ارهابيين ينتمون لداعش في الموصل

القبض على 3 ارهابيين ينتمون لداعش في الموصل
وذكرت الوكالة في بيان " انها تمكنت خلال عملية امنية من القاء القبض على ( ثلاثة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش في مدينة الموصل.
مصدر : وكالات
رقم : 929329
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