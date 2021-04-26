القبض على 3 ارهابيين ينتمون لداعش في الموصل

وذكرت الوكالة في بيان " انها تمكنت خلال عملية امنية من القاء القبض على ( ثلاثة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش في مدينة الموصل.