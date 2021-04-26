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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 16:05

وزير الصحة: إيران تنتج أحد أفضل لقاحات كورونا وأكثرها فاعلية

وزير الصحة: إيران تنتج أحد أفضل لقاحات كورونا وأكثرها فاعلية
واضاف سعيد نمكي اليوم الاثنين في الحفل الثالث والعشرين للفحص الصحي وبداية المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح كورونا في معهد باستور الإيراني ومعهد فينلي الكوبي اليوم في قاعة ابن سينا ​​بجامعة أصفهان للعلوم الطبية اليوم قام الخبراء في مجال إنتاج اللقاح بعملهم ولا توجد مكابح لذلك وإيران هي أفضل دولة في مجال إنتاج لقاح Covid 19 في المنطقة".

وقال بانه أظهر المتطوعون للقاح كورونا باستور للعالم بأنهم يؤمنون به. لقد درست المرحلتين الأولى والثانية من لقاح كورونا باستور بعناية و وجدته جيد جدا.

و تابع "لقد مررنا بأصعب الأوقات في كورونا بسبب فقدان زملائنا".

وأضاف: "في الأيام الأولى لتفشي الفيروس ، لم يكن لدينا فرق لتشخيص كورونا ، وهناك أشخاص كانوا من منظمة الصحة العالمية ، لذلك طلبت من معهد باستور المساعدة لتشكيل هذه المجموعات من خلال العمل على مدار الساعة. ".

وأضاف نمكي: "كانت لدينا واحدة من أكثر الطرق دقة وعلمية في إدارة كورونا وأيدينا مغلقة وأعيننا مفتوحة رغم كل الضغوط والعقوبات".
رقم : 929348
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