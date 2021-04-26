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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 16:13

هجوم صاروخي خلال حفل ديني في أفغانستان وإصابة 16 طفلا

هجوم صاروخي خلال حفل ديني في أفغانستان وإصابة 16 طفلا
وقال إقبال سعيد حاكم كونار إن صاروخا أطلقته جماعة "طالبان" أصاب قاعة المجمع أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف أن ما لا يقل عن 16 طفلا وثلاثة من أفراد قوات الأمن الأفغانية ومسؤولي الشؤون الدينية أصيبوا، وبعض الأطفال في حالة حرجة.

وذكرت "طالبان" أنها على علم بالحادث وتتحرى الأمر.

وتصاعدت حدة القتال بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" مؤخرا إذ فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم على الرغم من الدعوات الدولية لوقف العنف.

وتقول الحكومة الأفغانية إن "طالبان" كثفت هجماتها على قوات الأمن الأفغانية منذ إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الشهر عن خطط لسحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، وليس 1 مايو كما ورد في الاتفاق الذي توصلت إليه الجماعة وواشنطن العام الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 929354
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