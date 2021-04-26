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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 16:15

72 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

72 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 72 مستوطنًا باحات الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

ولفتت أوقاف القدس إلى أن مجموعات المستوطنين أدت طقوسًا تلمودية استفزازية في ساحات المسجد.

وجدد المستوطنون دعواتهم باقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان؛ في ذكرى ما يسمى يوم "توحيد القدس" وانتقامًا مما حدث في محيط باب العمود.

وتناقلت في الأيام الماضية صور ودعوات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل المختلفة، حيث تم تعميمها بين أوساط المستوطنين داعين لاقتحام كبير للأقصى.

وتتنافس ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للمسجد الأقصى عبر مواقعها الإلكترونية والمنصات الاجتماعية.

وسبق أن حذر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل من مخطط الاحتلال ومستوطنوه بحق المسجد الأقصى في 28 من رمضان.

ودعا مشعل لاستمرار الهبة الشعبية وجعل يوم 28 من رمضان لحظة فارقة في مسار الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

من جانبها دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 929355
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