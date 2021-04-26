ظريف يدعو لإنسحاب القوات الأجنبية من العراق

واعتبر وزير الخارجية الايراني، "تنفيذ القرار الصادر عن البرلمان العراقي القاضي بمغادرة القوات الاجنبية"، احتراما لسيادة العراق.



واضاف : ان القوات الامريكية اقدمت على اغتيال "الشهيد الحاج قاسم سليماني" و"الشهيد ابومهدي المهندس"، في ارض العراق.



كما اشار الى الانتخابات القادمة في ايران والعراق؛ مؤكدا بانها مؤشر على سيادة الشعب في كلا البلدين، ومتمنيا للحكومة العراقية بالنجاح في اجراء انتخابات هادئة.



الى ذلك، اكد الحلبوسي على دور الحكومة والبرلمان العراقيين في تعزيز استقرار المنطقة.</p>



ورحّب رئيس البرلمان العراقي خلال اللقاء مع ظريف اليوم، بتوفر الظروف المواتية لتوسيع التبادل التجاري بين طهران وبغداد.