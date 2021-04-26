استشهاد مقاوم من الحشد الشعبي وإصابة 4 آخرين بانفجار في الموصل

وقال إعلام الهيأة في بيان ، إن “مقاتلاً في اللواء 33 بالحشد الشعبي استشهد وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوات ناسفة أثناء تنفيذ عملية أمنية جنوب غرب الموصل”.



وأضاف البيان أن “المصابين ثلاثة من الفوج الأول ضمن اللواء المذكور، وآخر من الفوج الثاني في اللواء وشهيد قضى بانفجار عبوة ناسفة أثناء تقدم القوات المنفذة للعملية، فضلا عن أن المصابين جميعهم أصيبوا بانفجار عبوات ناسفة أيضا”.



وأطلقت قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي متمثلة بالفوجين الأول والثاني في اللواء 33 وبمشاركة الجيش العراقي عمليات دهم وتفتيش وتعقب خلايا داعش الارهابية جنوب غرب الموصل وذلك وفق معلومات استخبارية، انتهت بتطهير ست قرى والعثور على عدد من العبوات الناسفة.