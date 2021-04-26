الأردن : تسجيل 2386 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، إنّ إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ لغاية ظهر اليوم 8660 حالة وفاة وذلك بوفاة 45 شخصًا آخر.



وأضافت الوزارة ، أنّ عدد المتعافين من الفيروس أو الذين تمّ تسريحهم من المستشفيات بلغ 671,127 شخصًا لغاية الآن.