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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 18:20
ملتقيا رئيس مجلس النواب العراقي..

ظريف يدعو الى تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الاميركية

ظريف يدعو الى تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الاميركية
وأكد محمد جواد ظریف، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد اليوم الاثنين ضمن جولته في بلدان المنطقة، على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن التقارب في المنطقة.

وأعرب عن ترحيبه بالدور البناء الذي يلعبه العراق في هذا السياق.

وعدّ ظريف تنفيذ قرار البرلمان العراقي بشأن انسحاب القوات الاجنبية بمثابة احترام لسيادة العراق، موضحا ان الاميركيين اغتالوا الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس على ارض العراق.

ووصف الانتخابات المقبلة في كلا البلدين ايران والعراق بمثابة رمز لسيادة شعبيهما وأعرب عن تمنياته بنجاح العملية الانتخابية القادمة في العراق.

من جهته أكد رئيس مجلس النواب العراقي دور بلاده حكومة وشعبا في المساهمة بصنع اجواء مستقرة في المنطقة وأعرب عن دعمه لتنمية النشاطات التجارية بين البلدين.
رقم : 929368
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