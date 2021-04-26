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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 18:22

الاحتلال يغلق بحر غزة حتى إشعار آخر

الاحتلال يغلق بحر غزة حتى إشعار آخر
وقال منسق اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر: "أبلغنا من الجهات المختصة، بقرار سلطات الاحتلال إغلاق البحر بالكامل في وجه الصيادين الفلسطينيين، بدءًا من فجر اليوم وحتى إشعار آخر".

وأضاف زكريا بكر : "هذا قرار ظالم وجائر يحرم 4 آلف صياد من قوت يومهم، ويزيد من الأعباء عليهم، في ظل جائحة كورونا والتضييق من بحرية الاحتلال".

وعدَّ الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، إغلاق الاحتلال بحر قطاع غزة أمام الصيادين، تعدّيًا صارخا على حقوقهم، وأحد أشكال العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

وقال القانوع في تصريح مكتوب: "سياسة الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني لن تكسر روح الصمود لديه أو تفت من عضده وتحد من عزيمته".

وأضاف: "لن نقبل بإجراءات التضييق والتشديد من جديد على أبناء شعبنا الفلسطيني، والاحتلال الصهيوني يتحمل النتائج المترتبة على سلوكه العدواني".
مصدر : وكالات
رقم : 929369
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