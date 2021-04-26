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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 18:23

روحاني: تطورات ملموسة في محادثات فيينا

روحاني: تطورات ملموسة في محادثات فيينا
وقال روحاني خلال اجتماعه مع ناشطين اقتصاديين إيرانيين، مساء اليوم، "هناك تطورات ملموسة في اجتماعات فيينا، ونحن نخوض المفاوضات النووية من منطلق قوة".

وأضاف روحاني "كل الأطراف تدعو الى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة علينا لاسيما الولايات المتحدة نفسها"، معتبراً أن "إيران تعيش فترة زمنية مهمة"، مشيراً إلى أن "العالم أقر بأنه لا توجد طريقة أخرى سوى التوصل إلى اتفاق مع إيران ورفع العقوبات".

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، قد غادر اليوم طهران متوجهاً إلى العاصمة فيينا لاستكمال المفاوضات مع مجموعة 4+1 بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي تركته واشنطن في آيار/مايو 2018.

ومن المقرر أن تنطلق يوم غد في فندق جراند بالعاصمة فيينا الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن الاتفاق النووي.

واعترف عراقجي أمس خلال استضافته أمام لجنة برلمانية في طهران بوجود تحديات تواجه التوصل إلى تفاهم يفضي إلى إعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي.

وقال عراقجي "لسنا في تفاؤل أو تشاؤوم، لكننا في الوقت نفسه نقوم بواجبنا، وهناك تحديات تواجه إحياء الاتفاق النووي ولا يمكن التنبؤ من الآن ما إذا كنا سنجتازها".

وهدد عراقجي بترك إيران للمفاوضات النووية إذا تحولت إلى إهدار للوقت، معتبراً أن "موقف بلاده واضح وصريح للغاية وهو ضرورة رفع العقوبات أولاً، والتأكد من ذلك قبل العودة الى التزاماتنا المنصوصة في إطار الاتفاق النووي".

وتطالب إيران برفع كافة العقوبات الأمريكية عنها قبل أن تسمح للولايات المتحدة بالعودة للاتفاق النووي والمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة بين إيران والقوى الدولية.

 
رقم : 929370
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