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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 21:22

الاحتلال :إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة سنرد الليلة بهجوم عسكري

الاحتلال :إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة سنرد الليلة بهجوم عسكري
ونقل “والا” عن مصادر “أن الاحتلال الإسرائيلي بعثت برسالة تهديد إلى حماس وكذلك إلى قيادة السلطة الفلسطينية برام الله من خلال المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند”.

وقال دبلوماسيون غربيون إن “المبعوث الأممي وينسلاند التقى مع مسؤولين إسرائيليين وبحثوا معهم سبل منع التصعيد في غزة”.

ومن المتوقع أن يتوجه وينسلاند إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية بشأن الوضع في غزة ومن هناك سيغادر إلى عمان لإجراء محادثات مع المسؤولين الأردنيين بشأن التوترات في القدس.

كما أشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي يجري اتصالات هاتفية مع كبار مسؤولي حماس في غزة ومستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأخبر مسؤولون إسرائيليون مبعوث الأمم المتحدة أن إغلاق منطقة الصيد في غزة صباح اليوم كان آخر محاولة إسرائيلية للرد بوسائل غير عسكرية على إطلاق الصواريخ، لكن الرد التالي سيكون عسكريًا بالفعل وستكون العواقب وخيمة، وفقًا للمصادر.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس الوزراء السياسي المصغر “الكابنيت” اليوم الاثنين عند الساعة الثالثة عصرًا، لبحث الوضع الأمني مع قطاع غزة والقدس.

و يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في احتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين اجتماعا لبحث الإطلاق المتكرر للصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

في غضون ذلك، دعا وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إلى إنهاء العنف المنطلق من قطاع غزة.

وكتب جانتس على موقع تويتر إنه أعرب خلال محادثة مع المبعوث الأممي الخاص تور فنيسلاند عن “الحاجة الملحة للوقف الفوري للعنف من غزة” حسب تعبيره ، كما أكد “التزام الاحتلال الإسرائيلي الراسخ بحماية مواطنيها وسيادتها” حسب زعمه .

ووفقا لتقرير لموقع “والا” الإخباري، فقد أبلغ الاحتلال الإسرائيلي فنيسلاند بـ”إنذار نهائي” لحركة حماس، وهددت برد فعل قوي في حالة حدوث المزيد من الهجمات الصاروخية.

وكان منسق أعمال الكيان الإسرائيلي في المناطق أعلن إغلاق الصيد البحري على شواطئ غزة كليا وحتى إشعار آخر ردا على الهجمات الصاروخية.

ومنذ مساء الجمعة تم رصد إطلاق 40 صاروخا من القطاع باتجاه الكيان الإسرائيلي . وتزامن هذا مع مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 929392
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