روحاني: نحن في فترة مهمة.. وهناك تقدم في مفاوضات فيينا

وأضاف الرئيس الإيراني أن "التطور الحاصل في المباحثات ملموسة، ونحن نعيش فترة زمنية مهمة".



وتوجّه الوفد الإيراني المفاوض إلى فيينا، اليوم الاثنين، لمواصلة المفاوضات وحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.



وكان المساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنريكي مور أكد، خلال الشهر الجاري، أن نتائج المفاوضات المكثفة في فيينا تشير إلى حصول تقدم.



وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة موقف بلاده بضرورة رفع إجراءات الحظر "دفعة واحدة وليس بصورة تدريجية وفق مبدأ الخطوة خطوة".



وتابع خطيب زادة: "خطة الخطوة خطوة نرفضها وليست مدرجة في جدول أعمالنا. يجب على أميركا تنفيذ التزاماتها وحينها تكون إيران على استعداد بعد التحقق من ذلك لتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".



وأشار خطيب زادة إلى أنه "لا حديث الآن حول مشاركة الوزراء في مفاوضات فيينا"، موضحاً أن المفاوضات "لا تمضي إلى الأمام سريعاً نظراً لوجود خلافات جادة قائمة في الوقت الحاضر حول بعض القضايا".