أبرز التطورات على الساحة اليمنية 26-4-2021

تقدم مهم تحققه قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في محيط مدينة مأرب لتقترب أكثر من المدينة بعد تمكنها خلال الساعات الأخيرة من تحرير الطلعة الحمراء أحد أهم المواقع الاستراتيجية المطلة على مجمع المدينة من الجهة الغربية، والسيطرة على كامل جبهة الكسارة وصولا إلى منطقة الميل التي لاتبعد سوى ٦ كيلو متر من مركز مدينة مأرب.



المواجهات المشتعلة على تخوم مدينة مأرب أسفرت أيضا عن تمكن القوات المشتركة من السيطرة على مواقع جديدة في سلسلة جبال البلقبعد الانتصارات الأخيرة في جبهتي المشجح والتبة السوداء، فيما تشير المعلومات عن مقتل العشرات من عناصر قوى التحالف السعودي خلال المعارك الضارية في اليومين الأخيرين بينهم ضباط وقيادات كبيرة.



وحسب مصادر عسكرية فإن تسارع وتيرة الانهيارات في صفوف التحالف السعودي بجبهة مأرب دفعه إلى إنشاء مقرات جديدة لقواته خارج المدينة وسحب آلياته العسكرية من بعض المواقع مع تقدم قوات صنعاء باتجاه مركز المدينة ونجاحها فيالسيطرة على مواقع مهمة جديدة واغتنام ما فيها من أسلحة.



ومع هذه التطورات التي تؤشر ربما على اقتراب حسم صنعاء لمعركة مأرب، دعا بعض القيادات هنا إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية منمدينة مأرب وتسليمها سلميا لتجنيبها الدمار وحقنا لدماء المدنيين.



وبالتوازي أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية بطائرة مسيرة من طراز كي تو.يأتي ذلك في وقت يحقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما هاما نحو مدينة مأرب أخر معاقل حكومة هادي.



ولليوم الثاني على التوالي باتت قاعدة الملك خالد الجوية في مرمى سلاح الجو المسير اليمني.



المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اكد أن القوات اليمنية استهدفت في الساعات الاولى من فجر اليوم الاثنين هذه القاعدة الواقعة في خميس مشيط جنوبي السعودية بطائرة مسيرة من طراز كي تو.



وقال سريع إن العملية الهجومية كانت دقيقة وتأتي في اطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار.



من جهته زعم التلفزيون الرسمي السعودي أن تحالف العدوان دمر طائرة مسيرة ملغومة جنوبي السعودية .



وكان سلاح الجو المسير اليمني قد استهدف قاعدة الملك خالد في خميس مشيط امس الاحد بطائرات مسيرة من طراز كي تو .



من جانب آخر حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية تقدما مهما نحو مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل حكومة عبدربه منصور هادي في الشمال، وذلك بحسب اعتراف مسؤولين عسكريين في القوات الموالية لحكومة هادي.



فقد استكمل الجيش اليمني السيطرة على الكسارة شمال غرب المدينة وانتقلت المعارك الى أطراف منطقة الميل على بعد أقل من ستة كلم عن وسط مدينة مأرب.



تقدم لم تقف امامه الغارات المكثفة للتحالف السعودي الإماراتي على مواقع الجيش اليمني.



فقد شنت الطائرات السعودية الأحد اكثر من عشرين غارة على مواقع القوات اليمنية في محافظة مأرب.



معارك محتدمة لن تتوقف إلا بوقف العدوان، ورفع الحصار، وانسحاب كل القوات الأجنبية من اليمن بحسب عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي، الذي شدد في تغريدة له على تويتر أنها مطالب عادلة ومشروعة، وان اليمن لن يتنازل عن أي منها.