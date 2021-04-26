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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 21:54

أكبر عدد متقدمين لمنصب رئيس سوريا في يوم واحد

أكبر عدد متقدمين لمنصب رئيس سوريا في يوم واحد
وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان) حموده صباغ أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا طلبات ترشح من كل من: محمد بشار فايز الصباغ، ومحمد حيدر الشجاع، ووليد ناظم العطار، ومحمد غسان الجزائري، عبير حبيب سليمان، وأنور شلاش القداح، وأحمد محي الدين الحلاق، ومحمد ناصر البقاعي، وبذلك يرتفع عدد الذين تقدموا بطلبات ترشح إلى 29، بينهم أربع سيدات.

وتنتهي بعد غد الأربعاء المهلة المحددة دستوريا للتقدم بطلبات ترشح، ومدتها 10 أيام.

يذكر أن المتقدمين بطلبات ترشح يلزمهم تأييد خطي من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، كي يصبحوا مرشحين قانونيا لانتخابات الرئاسة.

ومنذ أيام بدأ أعضاء المجلس وعددهم 250 عضوا، منح أصواتهم للمتقدمين بطلبات الترشح.

وكان الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي ترجح كل التقديرات أن تكون النتائج محسومة لصالحه، تقدم بطلب ترشح للمنصب ولولاية رابعة له، يوم الـ 21 من الشهر الجاري.
رقم : 929405
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