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الاثنين 26 نيسان 2021 ساعة 21:56

المجلس الأوروبي: على تركيا الانخراط بشكل بناء لحل مشكلة قبرص

المجلس الأوروبي: على تركيا الانخراط بشكل بناء لحل مشكلة قبرص
وحسب وكالة رويترز، قال ميشال في حديثه أمام البرلمان الأوروبي وعقب زيارته لأنقرة في 6 أبريل/ نيسان الجاري: "إننا عبّرنا عن قلقنا العميق إزاء سيادة القانون والحقوق الأساسية والانسحاب من اتفاقية اسطنبول وكذلك حرية التعبير أو استهداف الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام".

وأضاف: "من الصعب التفكير في تعاون واسع النطاق مع تركيا إذا استمرت الإجراءات السلبية في هذا المجال".

ويذكر أن العلاقات الأوروبية التركية قد تدهورت عقب إرسال تركيا وبشكل متكرر سفنا للتنقيب عن الموارد الطبيعية للغاز في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط، ما أثار حفيظة التكتل، خاصة البلدين المجاورين اليونان وقبرص.

هذا وقد دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى "الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال بدء عملية شاملة من الإصلاحات والسماح بحرية التعبير. كما توجه البرلمان الأوروبي بدعوة إلى المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح لتعليق طلب أنقرة للانضمام إلى التكتل الأوروبي في حال رفضت تركيا العدول عن الأعمال السلبية".

وفي وقت سابق، قال رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن تتهاون حيال العقلية التي تسعى لتركيع أشقائنا القبارصة الأتراك عبر الحصار وعرقلة الحل في قبرص.

وأضاف "مثلما خلصنا حدودنا من تحرشات التنظيمات الإرهابية لن نسمح بتشكيل كيان إرهابي وراء حدودنا أيضا".

وصرح بأنه التقى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار اليوم وأعرب عن تأييد تركيا بوصفها دولة ضامنة حل الدولتين في جزيرة قبرص.
رقم : 929407
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