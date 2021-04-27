الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 08:49

ظريف يلتقي عددا من الشخصيات السياسية البارزة في العراق

ظريف يلتقي عددا من الشخصيات السياسية البارزة في العراق
وكان من بين الحضور زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري فضلا عن 3 رؤساء وزراء سابقين هم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وحيدر العبادي ورئيسة كتلة "ارادة" في البرلمان حنان الفتلاوي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى الاثنين في بغداد فضلا عن نظيره فؤاد حسين، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى ظريف، امين عام "المشروع العربي في العراق" خميس الخنجر وعددا من الشخصيات السياسية ورؤساء العشائر من اهل السنة.

وسيزور ظريف اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء حيث سيلتقي كبار المسؤولين فيه.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الدوحة قبل زيارته الى بغداد حيث التقى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للبحث بشان سبل تطوير العلاقات الثانئية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
مصدر : وكالات
رقم : 929451
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
27 نيسان 2021
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
27 نيسان 2021
'نحر' اتفاق الرياض.. حسم 'مأرب' قاب قوسين
27 نيسان 2021
روحاني يؤكد على تعزيز العلاقات بين إيران وجنوب إفريقيا
روحاني يؤكد على تعزيز العلاقات بين إيران وجنوب إفريقيا
27 نيسان 2021
السوريون يستفيقون على تصعيد
السوريون يستفيقون على تصعيد 'قسد'.. في القامشلي هذه المرة
26 نيسان 2021
إنتفاضة باب العامود أخرجت القدس من معادلة صفقة القرن
إنتفاضة باب العامود أخرجت القدس من معادلة صفقة القرن
زهراء احمد- اسلام تايمز
26 نيسان 2021
رئيسي: إلغاء جميع أنواع الحظر مطلب وطني
رئيسي: إلغاء جميع أنواع الحظر مطلب وطني
26 نيسان 2021
إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
26 نيسان 2021
البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"
البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"
26 نيسان 2021
بداية عصر الرد الاستراتيجي
بداية عصر الرد الاستراتيجي
24 نيسان 2021
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
24 نيسان 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
24 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي