اليمن.. وزارة الدفاع والأركان تنعيان اللواء الركن يحيى الشامي

وأشار بيان نعي إلى أن الفقيد الشامي كان من القيادات العسكرية التي لها إسهامات فاعلة في الارتقاء بمستوى العمل في القوات المسلحة من خلال المناصب التي تقلدها خلال فترة عمله وآخرها مساعداً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.



وأشاد البيان بالدور المشرف للواء الركن الشامي في الصمود والمواجهة لتحالف العدوان على الشعب اليمني، منوها بالمواقف والأدوار الوطنية التي سطرها الفقيد الشامي في خدمة الوطن في مختلف المنعطفات الصعبة التي شهدها.



وأكد البيان أن القوات المسلحة والشعب اليمني خسرا برحيل الفقيد الشامي واحداً من خيرة القادة العسكريين الذي خدموا الوطن والشعب بكل تفان وإخلاص.



وعبر بيان قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأبناء وأسرة الفقيد وكافة آل الشامي في هذا المصاب، سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.