ليبيا.. قلق من احتمال انزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية

وكان مسلحون ليبيون قد منعوا ،الأحد الفائت، الوفد الأمني الاستباقي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من النزول في مطار بنغازي، وأجبروهم على العودة إلى لمطار معيتيقة في طرابلس.



فقد أجلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية زيارة كانت مرتقبة إلى بنغازي، الاثنين، بعد أن منع مسلحون الوفد الأمني الاستباقي من النزول في المطار، الأحد، وأجبروهم على العودة إلى طرابلس.



ويأتي ذلك في وقت أثار تصريح الوزيرة المنقوش، الجمعة، حول تفاوض الحكومة الليبية مع تركيا تحضيرا لخروجها من ليبيا، جدلا واسعا في البلاد، خصوصا وسط الذين يعتبرون أن لأنقرة دورا محوريا في التوصل إلى أرضية اتفاق بين الفرقاء الليبيين.



وردا على المنقوش، أصدر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الليبي بيانا أكد فيه الحرص على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية.



وجاء في البيان أنه "بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية".