الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 09:07

ليبيا.. قلق من احتمال انزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية

ليبيا.. قلق من احتمال انزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية
وكان مسلحون ليبيون قد منعوا ،الأحد الفائت، الوفد الأمني الاستباقي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من النزول في مطار بنغازي، وأجبروهم على العودة إلى لمطار معيتيقة في طرابلس.

فقد أجلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية زيارة كانت مرتقبة إلى بنغازي، الاثنين، بعد أن منع مسلحون الوفد الأمني الاستباقي من النزول في المطار، الأحد، وأجبروهم على العودة إلى طرابلس.

ويأتي ذلك في وقت أثار تصريح الوزيرة المنقوش، الجمعة، حول تفاوض الحكومة الليبية مع تركيا تحضيرا لخروجها من ليبيا، جدلا واسعا في البلاد، خصوصا وسط الذين يعتبرون أن لأنقرة دورا محوريا في التوصل إلى أرضية اتفاق بين الفرقاء الليبيين.

وردا على المنقوش، أصدر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الليبي بيانا أكد فيه الحرص على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية.

وجاء في البيان أنه "بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية".
مصدر : وكالات
رقم : 929460
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السوريون يستفيقون على تصعيد
السوريون يستفيقون على تصعيد 'قسد'.. في القامشلي هذه المرة
إنتفاضة باب العامود أخرجت القدس من معادلة صفقة القرن
إنتفاضة باب العامود أخرجت القدس من معادلة صفقة القرن
زهراء احمد- اسلام تايمز
26 نيسان 2021
رئيسي: إلغاء جميع أنواع الحظر مطلب وطني
رئيسي: إلغاء جميع أنواع الحظر مطلب وطني
26 نيسان 2021
إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
26 نيسان 2021
البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"
البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"
26 نيسان 2021
بداية عصر الرد الاستراتيجي
بداية عصر الرد الاستراتيجي
24 نيسان 2021
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي
24 نيسان 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
القدس أقرب .. شعار يوم القدس العالمي 2021
24 نيسان 2021
الثنائي "الإسرائيلي السعودي".. محاولات مستميتة للتأثير على مباحثات فيينا
24 نيسان 2021
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
يوم القدس العالمي.. الجميع لأجل فلسطين
24 نيسان 2021
الفوائد المرجوة من إحياء القدس
الفوائد المرجوة من إحياء القدس
25 أيار 2019
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
البرلمان العراقي يستنجد بالمحكمة الإتحادية لحل أزمة معقدة
23 نيسان 2021
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
في ذكرى وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة عليها السلام
23 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السوريون يستفيقون على تصعيد
إنتفاضة باب العامود أخرجت القدس من معادلة صفقة القرن
بداية عصر الرد الاستراتيجي
مؤتمر "القدس لنا" الدولي