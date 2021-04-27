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الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 10:02

أفغانستان.. مقتل قياديين من طالبان في غارة جوية للجيش الأفغاني

أفغانستان.. مقتل قياديين من طالبان في غارة جوية للجيش الأفغاني
وقالت مصادر إن "المئات من مقاتلي طالبان هاجموا القوات الحكومية في منطقة مايواند بولاية قندهار، وأدى إلى إصابة قائد شرطة المنطقة".

ولفتوا إلى أن "القيادي البارز في طالبان محمد رحيم وآخر يدعى أحمد صاحب، قتلا في غارة بطائرة مسيرة بين منطقتي زهري ومايواند بقندهار".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية و"طالبان"، رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

وبعد مفاوضات استمرت عدة سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وطالبان، في شباط 2020، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول و"طالبان".

وكان من المقرر أن يبدأ "مؤتمر إسطنبول"، حول السلام في أفغانستان، في 24 نيسان الجاري، لكن تركيا أعلنت عن تأجيل المؤتمر لموعد لم يحدد بعد، في وقت ذكرت تقارير إعلامية أن طالبان ترفض المشاركة في المؤتمر.
مصدر : وكالات
رقم : 929467
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