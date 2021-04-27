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الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 10:07

ظريف: نرحب بدور العراق المحوري في المنطقة

ظريف: نرحب بدور العراق المحوري في المنطقة
ونشر وزير الخارجية الايراني ،الذي وصل بغداد أمس الاثنين في المحطة الثانية من جولته الاقليمية في منطقة الخليج الفارسي، تغريدة حول مباحثاته ولقاءاته مع المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية في العراق.

وقال ظريف ،اليوم الثلاثاء في تغريدة في هذا الشأن: أجريت محادثات ممتازة في العراق مع الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ، بالإضافة إلى كبار زعماء السنة والشيعة.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: تم التأكيد في هذه اللقاءات على أن دول الجوار هم أولوية بالنسبة لإيران، نرحب بالدور المحوري للعراق في المنطقة، وسنعقد المزيد من اللقاءات اليوم في بغداد وأربيل.
مصدر : وكالات
رقم : 929469
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