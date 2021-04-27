أنباء عن هجوم على سفينة في البحر الأحمر

وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها تلقت ”تقارير غير مؤكدة“ عن تعرض سفينة لهجوم في البحر الأحمر.



من جانبها، ذكرت ”يو.كيه.إم.تي.أو“ البريطانية، أنها ”على علم بتقارير عن حادثة (في البحر الأحمر) وجاري تحري الأمر“.



