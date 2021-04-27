الحوثي يقدم مبادرة هامة لوقف معركة مأرب

وأكد الحوثي في تغريدة له على تويتر: "لا نريد حل الصراع عسكريا لا في مأرب ولا في غيرها ولكن دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه تفرض هذا الخيارعلى الشعب اليمني المحاصر".



وأضاف الحوثي: "لذلك نقول لهم أقرب فرصة لتوقف المعركة بمارب تكمن في إخراج الأجانب والقاعدة وداعش من مارب ولا يبقى فيها إلا أبنائها وهذا خيار اسهل".



كما وجه الحوثي نصيحة الى المبعوث الدولي الى اليمن بالخروج من مأرب،"لتجنيب المدينة من ويلات الصراع والدمار"، مؤكدا له أن "أقرب فرصة لتوقف المعركة بمأرب هو خروج الأجانب وداعش والقاعدة منها ولا يبقى في مأرب غير أبنائها".