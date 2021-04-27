إيران تعلن تسجيل إصابات بالسلالة الأفريقية من كورونا

وقال نمكي للتلفزيون الإيراني، "لقد أبلغنا الليلة الماضية عن رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة الأفريقية في إحدى المقاطعات الجنوبية، والتي نتابعها من جدي".



فيما ذكر مسؤولون بمحافظة بوشهر جنوب إيران المطلة على الخليج إن "الاصابات الثلاثة بالسلالة الأفريقية تم تسجيلها في هذه المحافظة".



وفيما يتعلق بفيروس كورونا الهندي، قال وزير الصحة الإيراني "في إحدى المدن الإيرانية، يُشتبه في أن عددًا من الهنود مصابون بفيروس كرونا الهندية، ونأمل ألا تكون هي السلالة الهندية".



وأوضح نمكي: "مع انتشار موجة فيروس كورونا باعتبارها الموجة الرابعة في جميع أنحاء البلاد، واجه زملائنا في قطاع الصحة ظروفًا خاصة، لسوء الحظ ستزداد الوفيات بسبب كثرة الإصابات لدينا، وفي الأيام القليلة المقبلة سنواجه أيامًا أكثر صعوبة من حيث تلقي أخبار الوفيات".



من جانبه، قال "محمد تقي إيراني"، النائب السياسي لحاكم محافظة بوشهر، الثلاثاء، إنه "تم التعرف على خمسة أشخاص من الهنود في إيران لديهم إصابات بفيروس كورونا في أحد مراكز الإقامة بالمحافظة، ويجري التحقيق في إصابتهم بنوع جديد من كورونا".



وسجلت إيران أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري.



وقالت لاري في إفادة صحافية عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، اليوم الاثنين، "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 496 حالة وفاة مع تسجيل 21 ألف و26 حالة إصابة".



من جانبه، قال نائب وزير الصحة الإيراني، الثلاثاء، إن للأسف الشديد سوف يرتفع معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا للأسبوعين المقبلين وسيصل إلى 700 حالة وفاة يومياً.