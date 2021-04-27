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الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 12:59

أبو مرزوق: دوافع تأجيل الانتخابات واهية وغير واقعية

أبو مرزوق: دوافع تأجيل الانتخابات واهية وغير واقعية
وشدد أبو مرزوق على أن فشل مسار الانتخابات سيكون له انعكاسات على مستقبل المصالحة الفلسطينية ومآلاتها.

وقال نائب رئيس حركة "حماس": "موقفنا من عقد الانتخابات في القدس ثابت، ويجب إجراؤها في المدينة المقدسة، ولا يمكن بحال أن نعمل وفق رغبة الإسرائيلي، فهذا شأنٌ فلسطيني، والخنوع للموقف الإسرائيلي يعني الإقرار بسيادته فوق هذه الأرض المقدسة، وهذا هو جوهر القضية، فيجب أن نقاومه ونفرض إرادتنا".

وأوضح أبو مرزوق أنه "في حال رفض الاحتلال، فنريد أن نجري الانتخابات رغمًا عنه، ونفرضها فرضًا".

ووصف القيادي في "حماس" مبررات التأجيل، بأنها "واهية وغير واقعية"، داعياً الأحزاب والمستويات الشعبية للعمل على دفع مسار الانتخابات حتى النهاية، وحتى مراحلها الثلاث.

ويرى أبو مرزوق" أن الدافع الحقيقي وراء السعي نحو التأجيل، هو انقسامات حركة "فتح".

وعن استهداف الاحتلال لـ"قائمة القدس موعدنا" بالضفة الغربية التي تتبناها حماس، قال "أبو مرزوق": "الاحتلال يعلم أن قائمة الحركة تشكل خطرا حقيقيا عليه من كافة الجوانب، ويسعى لتعطيل عملها، فسيناريو فوز حماس مجددًا أحد كوابيسه الذي لا يريد أن يراه".

وتابع: "لو شعر الاحتلال أننا نتحدث بشعارات لا أفعال، لترك المرشحين والعاملين في الحملة الانتخابية في حال سبيلهم، لكنه يعلم صدق الحركة في التمسك بثوابت شعبنا".

وفي سياق حديثه عن "فلسطينيي الخارج"، قال القيادي في "حماس": إنه يجب العمل على إعادة الدور الريادي لفلسطينيي الشتات، وموقعهم الصحيح في الصراع مع العدو، والاشتباك معه في جميع المستويات.
مصدر : وكالات
رقم : 929500
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