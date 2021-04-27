الرئيس العراقي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

العراق (إسلام تايمز) - تلقى الرئيس العراقي برهم صالح مساء أمس الإثنين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود الطبية للوقاية من الوباء، مثمناً دور وتضحيات الكوادر الصحية التي بذلتها على مدى الأشهر الماضية في تحجيم آثار الوباء وحماية المواطنين، مشيراً إلى أهمية السعي لتذليل المصاعب التي يواجهونها وتوفير احتياجاتهم.