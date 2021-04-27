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الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 13:03

الرئيس العراقي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الرئيس العراقي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "أبناء شعبنا يستطيعون تجاوز هذه المحنة، ويُكللون جهود الكوادر الصحية بالنجاح من خلال الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحماية المجتمع".
مصدر : وكالات
رقم : 929501
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