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الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 13:15
إيران.. استشهاد ضابط في الحرس الثوري شمال غرب البلاد
وافادت العلاقات العامة والاعلام لفيلق "شهداء آذربيجان الغربية" للحرس الثوري ان قائد الكتيبة 310 التابعة للحرس الثوري في مدينة اشنوية الرائد وحيد زرافشان استشهد ظهر الاثنين.
واضافت: ان الرائد زرافشان استشهد خلال اداء مهمته اثر حادث امني.
مصدر :
وكالات
رقم :
929506
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