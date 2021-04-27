انتفاضة القدس .. وفشل العدو بتقسيم المسجد الأقصى

وأوضح ان الاحتلال كان يخطط منذ فترة طويلة لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الاقصی كما حصل في المسجد الابراهيمي في الخليل.



لهذا يحاولون اقتحام المسجد الاقصی بكل امكانياتهم و بدعم من الشرطة الاسرائيلية في كل الاوقات الا ان الشباب المرابطين في المسجد الاقصی استطاعوا الوقوف بوجههم في كل مرة.



هذه المرة وضعوا المتاريس حول باب العامود لكي تكون مكاناً للعبادة لليهود في فترة من فترات الزمن ولو سكت الناس عنها ولو لم يقف اهل القدس أمامها لكانت بدايات التقسيم المكاني للمسجد الاقصی كما يحلم قطعان المستوطنين وكل هذه الخطوات هي مقدمة لهدم الاقصی وبناء الهيكل المزعوم مكانه.



وأكد القيادي في حماس ان وقوف الفصائل الفلسطينية مع الانتفاضة في القدس كان يحمل رسائل مهمة للاحتلال، التقطها وتراجع إثر فهم فحوی هذه الرسائل. فأهالي غزة لايمكن ان يقفون صامتين ازاء ما يجري لأهلهم في القدس.



وأوضح ان الكيان الصهيوني لايريد ان يدخل في حرب كبيرة مع غزة، خاصة وان المقاومة أعلنت ان سياسيتها ستكون رد القصف بالقصف، لهذا علی نتنياهو والاحتلال ان يعلم ان غزة لن تصمت ازاء الاعتداء علی الفلسطينيين.



من جهته طالب ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا بتعميم انتفاضة القدس في كل فلسطين لطرد الاحتلال مؤكداً ان انتصار الشباب في القدس أثبت جدوی المقاومة.



وقال احسان عطايا من الممكن تحويل الانتفاضة في القدس الی انتفاضة شاملة تعم كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وطرد الاحتلال من ارضنا كما خرج من غزة بفعل المقاومة وكما طُرد الاحتلال من جنوب لبنان، من الممكن طرده من الضفة والقدس.



وأكد ضرورة تحويل انتفاضة القدس الی استراتيجية عمل، مطالباً القيادات السياسية الفلسطينية مواكبة أهل القدس وان تتماهی مع الشعب الفلسطيني المنتفض لاستثمار هذه الهبة في المقاومة وليس للذهاب الی مشاريع تضعف الموقف الفلسطيني.



هذا واحتفل الشبان الفلسطينيين يوم الاثنين ورددوا هتافات واناشيد ورفعوا العلم الفلسطيني في ساحة باب العامود في القدس المحتلة واثبتت مدينة القدس بشبابها وأبطالها ومرابطيها ومرابطاتها أنها أقوى من الجلاد والاحتلال، وسجّلت في الايام الاخيرة انتصاراً جديداً عليه.



وكانت قد هاجمت قوات الاحتلال، مساء الإثنين، عشرات الفلسطينين، خلال تواجدهم واحتفالهم بإزالة السواتر والحواجز الشرطية من منطقة باب العامود في القدس المحتلة.



واعتدت قوات الاحتلال على الشبان والنسوة والأطفال بالضرب والدفع، ولاحقتهم في ساحة باب العامود وباتجاه البلدة القديمة وشارع السلطان سليمان، وفرقتهم بالقوة.



واحتفل الفلسطينيون امس ورددوا الهتافات والاناشيد ورفعوا العلم الفلسطيني في ساحة باب العامود.



وازال الشبان امس السواتر الحديدية التي وضعتها سلطات الاحتلال، بعد 13 يوما من وضعها ومنع التواجد والجلوس في المنطقة .