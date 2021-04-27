تحرير مأرب .. قاب قوسين أو أدنى

بسقوط الطلعة الحمراء، أهم حاميات مدينة مأرب وأكبرها تحت سيطرة القوات اليمنية، تكون عقارب ساعة «تحرير» المدينة دخلت محورا لا يمكنها معه العودة إلى الوراء، حتى ولو حاولت القوات الموالية للتحالف السعودي - الإماراتي تجميع قواها مجددا، وتحصين دفاعاتها في ما تبقى من تخوم مركز المحافظة.



إذ إن ما بعد الطلعة الحمراء ليس كما قبله، سواء لناحية التضاريس التي ستكون أسهل بكثير على الجيش واللجان الشعبية مما سبق أن اختبراه، أو إمكانية السيطرة على طرق الإمداد الاستراتيجية التي ستكون أكبر بأشواط بالنسبة إليهما، أو السيطرة النارية على التباب المتبقية في محيط مأرب.



سقطت الطلعة الحمراء، أهم وأكبر حاميات مدينة مأرب، وسقطت معها آخر آمال التحالف السعودي - الإماراتي في استعادة زمام المبادرة في جبهات محيط المدينة. إذ إن سقوط الطلعة الحمراء يماثل سقوط الجبل الأحمر المطل على مدينة عمران قبل سبع سنوات من اليوم.



فهي الحامية الأكثر تعقيدا التي تمنح من يسيطر عليها حق السيطرة على طرق إمداد استراتيجية، أهمها خط صرواح - مأرب، ووضع التباب المتبقية المحيطة بالبوابتين الغربية والشمالية الغربية لمركز المحافظة تحت رحمة نيران المنتصر.



وباتت القوات اليمنية المشتركة على بعد كيلومترين فقط من المدينة، في خطوة ستكون كفيلة بقطع طرق الامداد الاستراتيجية للمرتزقة، لا سيما بعد السيطرة على التلال المحيطة بالبوابتين الغربية والشمالية الغربية لمركز المحافظة.



مصادر تابعة للعدوان اعترفت في وقت سابق باقتراب القوات المشتركة اليمنية من تخوم مدينة مأرب من الجهة الغربية، وسط الانهيارات والانسحابات المتسارعة التي تجري بصفوف مرتزقة التحالف السعودي بعد مقتل العشرات من عناصرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة على الأرض.



الاقتراب من مركز مأرب، اختصر المسافات امام القوات اليمنية لتبعد الطريق نحو مستشفى الهيئة العسكري بالمدينة، مما يجعل دفاعات مليشيات هادي، فيما تبقى من تخوم المدينة، هشة وغير محصنة.



والخسائر الكبيرة لمرتزقة العدوان السعودي، جاءت بعد يومين من سقوط الطلعة الحمراء في يد قوات صنعاء، لتقترب المواجهات من الأطراف الشمالية الغربية للمدينة.



التحول العسكري الدراماتيكي حدث عقب استسلام اللواء 125 الموالي لهادي، وإعلانه القتال مع القوات اليمنية، بعدما تعرض للغدر والقصف الجوي من الطيران السعودي.



مصادر قبلية في مأرب اكدت تعرض مليشيات هادي شرق الطلعة الحمراء للخيانة من عناصر حزب الإصلاح، موضحة أن معظم المقاتلين السلفيين يتبعون القيادي الموالي للسعودية، حمدي شكري.



عضو المجلس السياسي الاعلى في حركة انصارالله محمد علي الحوثي اكد، أن افضل فرصة لتوقف معركة مارب إخراج الاجانب من القاعدة وتنظيم داعش الارهابي منها، موضحا أن صنعاء لاتريد حسم المعركة عسكريا في مارب معتبرا أن دول العدوان الاميركي البريطاني السعودي الاماراتي هي من تفرض الخيار العسكري.



كما وجه الحوثي نصيحة الى المبعوث الدولي الى اليمن بالخروج من مأرب،"لتجنيب المدينة من ويلات الصراع والدمار"، مؤكدا له أن "أقرب فرصة لتوقف المعركة بمأرب هو خروج الأجانب وداعش والقاعدة منها ولا يبقى في مأرب غير أبنائها".