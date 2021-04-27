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الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 17:32

حزب تركي يدعو للتعاون مع سوريا والاعتراف بالقرم جزءا من روسيا

حزب تركي يدعو للتعاون مع سوريا والاعتراف بالقرم جزءا من روسيا
وخلال تجمع نظمه حزب الوطن اليساري أمام مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة امس الاثنين، قرأ أمينه العام أوزغور بورصالي بيانا للصحافة، دعا فيه أيضا السلطات التركية إلى طرد العسكريين الأمريكيين من القواعد العسكرية التركية في العراق.

وتابع: “ينبغي تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا وإيران وأذربيجان من أجل الاعتراف المشترك بالجمهورية التركية لشمال قبرص وشبه جزيرة القرم، وإقامة تعاون عسكري مع السلطات السورية لتدمير حزب العمال الكردستاني كجزء من عملية عبر الحدود، وفي غضون 15 يوما”.

وقال المكتب الإعلامي لحزب الوطن لوكالة “نوفوستي” الروسية إن الحزب نظم تجمعا أيضا أمام قنصلية الولايات المتحدة في اسطنبول ويخطط لفعاليات مماثلة في مدن تركية أخرى الأسبوع الجاري.

ونددت السلطات التركية بشدة إعلان جو بايدن اعتراف الولايات المتحدة بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الدولة العثمانية، في سلسلة أحداث بدأت في 24 أبريل 1915.

وكان القادة الأتراك أعلنوا أكثر من مرة عدم اعتراف أنقرة بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم التي أصبحت جزءا من روسيا بناء على نتائج استفتاء آذار مارس 2014.
مصدر : وكالات
رقم : 929551
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