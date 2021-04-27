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الثلاثاء 27 نيسان 2021 ساعة 23:08

إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد

إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إن "الأدميرال علي شمخاني لم يعقد مثل هذا الاجتماع مع المسؤول الأمريكي".

كما ذكر موقع "19fortyfive" الأمريكي، إنه "في الأيام الأخيرة، سافر بيرنز، بهدوء إلى بغداد"، وفقًا لمصادر عراقية متعددة.

وأضافت المصادر العراقية إن "المحادثات بدلاً من إجرائها في السفارة الأمريكية ببغداد أو في أي مبنى حكومي عراقي، التقى بدلاً من ذلك بهدوء بمسؤولين إيرانيين في المنزل الخاص لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

من جانبه، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، حصول لقاء بين مسؤولين إيرانيين ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في بغداد.

فيما قالت وكالة أنباء "تسنيم"، إن المسؤول الأمريكي وليام بيرنز غادر العراق قبل وصول الوفد الإيراني برئاسة محمد جواد ظريف يوم أمس إلى بغداد.

قالت الصحفية والخبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مستشار المرشد الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في العاصمة العراقية بغداد.

وكتبت الصحفية الأمريكية في حسابها على "تويتر"، "كان هناك اجتماع في بغداد لكنه كان بيرنز وشمخاني مستشار الأمن القومي الإيراني"، مدعية أنه "شارك في الاجتماع بين بيرنز وشمخاني ومسؤول سعودي"، لم تكشف عن هويته.


وأضافت عضو معهد المجلس الاطلنطي الأمريكي ومقره واشنطن "تخيل أن المفاوضات كانت أوسع من الاتفاق النووي الإيراني".
رقم : 929597
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