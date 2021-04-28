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الأربعاء 28 نيسان 2021 ساعة 00:34

نائب إيراني: السعودية لم تتصرف بصدق معنا ونرحب بجهود العراق لإعادة العلاقات مع الرياض

نائب إيراني: السعودية لم تتصرف بصدق معنا ونرحب بجهود العراق لإعادة العلاقات مع الرياض
وقال النائب ذوالنوري في مقابلة مع قناة العالم إن: السعوديين ومنذ انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن لم يتصرفوا بصدق مع الجمهورية الإسلامية، فيما كانت إحدى خطوط إيران الحمراء ومنذ ذلك الحين ألا تتدهور علاقاتها مع السعودية أبدا، أي أن إيران سعت مع السعودية بصفتها بلدا إسلاميا وجارا والتي تضم الحرمين الشريفين وذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدول الإسلامية وتحملت الكثير من سوء المعاملات وسوء التصرفات السعودية، من أجل الحفاظ على مصالح العالم الإسلامي، لذلك منذ البداية ولحد الآن كانت استراتيجية الجمهورية الإسلامية مرتكزة على حفظ العلاقات مع السعودية، وإن كانت هناك قطيعة فالرياض هي من بادرت لها.

وأضاف: الآن حيث يبدي الطرفان ميولا لإعادة العلاقات فيما بينهما فمن الطبيعي أنهما قد لا يستطيعان المحادثة وجها لوجه أو القبول برأي الآخر، وكما هو سائد في شتى أنحاء العالم أن يتدخل طرف ثالث للتوسط فاليوم بات العراق هو من يؤدي هذا الدور، ونحن شاكرين للعراق مساعيه في هذا الجانب.

وبين رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: نعتبر السعودية دولة إسلامية شأنها شأن العراق أو باكستان أو تركيا نود أن تكون لنا علاقات معها، كما أن لنا صلة عاطفية مع الأراضي المقدسة هناك، فلا يمكن لنا تناسي مكة والمدينة المنورتان شأننا شأن باقي المسلمين، ونحن بحاجة إلى مكة والمدينة معنويا.

وقال ذوالنور: كما أن التيارات التكفيرية والإرهابية التي أدت في الآونة الأخيرة إلى التفرقة والتحارب وقتل الآخر كان منشأها العربية السعودية، فنحن نريد للسعودية أن تكف عن بث التفرقة هذا وعن الإبادات وقتل الآخر اللتان تجريان في بعض البلدان الإسلامية، ففي بعض المناطق تتبنى هذه المجاميع التكفيرية حروبا نيابية، كما أن بعض المناطق تتدخل السعودية بشكل مباشر، منها في قتل الشعب البحريني أو الشعب اليمني، فنحن نرى بألا يجب أن تتعرض دولة إسلامية على دولة إسلامية أخرى.

وتابع: كما قد تطرح السعودية معنا مواضيع مثل الثورة في اليمن، فيجب القول إن إيران إنما تساعد دولة إسلامية أخرى أمام الاحتلال، فنحن إن كان لنا تواجد في سوريا فإن هذا جاء تلبية لطلب رسمي من الحكومة السورية، وكذلك الأمر في العراق، فليس لدينا تدخل في أي مكان من دون موافقة شعوب تلك الدول، كما أن أمننا الوطني يقتضي أن تكون لنا هذه العلاقات ودستورنا يأمرنا بذلك، فلو قطعنا صلتنا بالدول الجارة فإننا قضينا على أسباب نفودنا في العالم، وبذلك يسهل لأميركا والصهاينة العمل ضدنا.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قائلا: لم نكن قط منشأ أي نوع تعرض على أي بلد ولصالح أي بلد.. ومنذ انتصار الثورة كنا دوما ضحية، في مجال الاغتيالات وفي مجال الحرب المفروضة، لم نكن أبدا البادئون، وإن العقيدة الإيرانية بالأصل هي دفاعية المبنى.

وبشأن المفاوضات الإيرانية السعودية التي جرت في العراق أوضح ذوالنوري أنها جاءت على مستوى ممثلين عن الأجهزة الحكومية بمستوى معاون الوزير أو لربما أقل، وأضاف أنه لو اقتضت بأن تكون على مستوى الوزراء فمن الممكن أن يحدث ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 929605
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