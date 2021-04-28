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الأربعاء 28 نيسان 2021 ساعة 01:26

محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران

محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية مع قناة روتانا خليجية "إيران دولة جارة ونطمح ان يكون لدينا علاقة جيدة معها، مشكلتنا هي سلوك إيران السلبي ونعمل مع دول المنطقة والعالم لإيجاد حلول".

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، رضخ بن سلمان للأمر الواقع، وقال "الحوثي في الأخير يمني .. ولديه نزعة عروبية نتمنى أن تحيى فيه بشكل أكبر"، مضيفاً "نتمنى من الحوثيين الجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء الحرب .. ومبادرة المملكة للحل قائمة".

وتشن السعودية والإمارات وبعض الدول المتحالفة معها عدواناً على الشعب اليمني منذ عام 2015 لدعم الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، فيما تواجه حركة أنصار الله والقوى الشعبية والجيش الوطني المساعي السعودية للسيطرة على اليمن.
رقم : 929612
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