الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 28 نيسان 2021 ساعة 08:03

روسيا: ‘‘إسرائيل‘‘ تهدف لإنهاء كل الأنشطة النووية لإيران لكن ذلك مستحيل

روسيا: ‘‘إسرائيل‘‘ تهدف لإنهاء كل الأنشطة النووية لإيران لكن ذلك مستحيل
وصرح أوليانوف، الذي يقود وفد روسيا إلى محادثات فيينا، في حديث لصحيفة "در شبيغل" الألمانية نشر يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تشعر بالقلق من رفض "إسرائيل" القوي للاتفاق: "يمكنني القول إننا نأسف لهذا الأمر. لدينا علاقات جيدة مع "إسرائيل" على مستويات كثيرة، نفهم ونحترم مواقفها. لكننا نعتقد أن الرفض الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة غير معقول".

وتابع: "يبدو أحيانا أن إسرائيل تهدف إلى إنهاء كل الأنشطة النووية لإيران لكن ذلك أمر مستحيل لأن الإيرانيين لديهم الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
مصدر : وكالات
رقم : 929630
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران
28 نيسان 2021
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
إيران تنفي حصول لقاء بين شمخاني ومسؤول أمريكي ببغداد
27 نيسان 2021
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
27 نيسان 2021
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
27 نيسان 2021
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي
27 نيسان 2021
'نحر' اتفاق الرياض.. حسم 'مأرب' قاب قوسين
27 نيسان 2021
روحاني يؤكد على تعزيز العلاقات بين إيران وجنوب إفريقيا
روحاني يؤكد على تعزيز العلاقات بين إيران وجنوب إفريقيا
27 نيسان 2021
السوريون يستفيقون على تصعيد
السوريون يستفيقون على تصعيد 'قسد'.. في القامشلي هذه المرة
26 نيسان 2021
إنتفاضة باب العامود أخرجت القدس من معادلة صفقة القرن
إنتفاضة باب العامود أخرجت القدس من معادلة صفقة القرن
زهراء احمد- اسلام تايمز
26 نيسان 2021
رئيسي: إلغاء جميع أنواع الحظر مطلب وطني
رئيسي: إلغاء جميع أنواع الحظر مطلب وطني
26 نيسان 2021
إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
إيران تهدد بالإنسحاب من مفاوضات فيينا
26 نيسان 2021
البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"
البحرين تقرر الإفراج عن الناشطة "زكية البربوري"
26 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ظريف: طالما بينت للعالم شجاعة سليماني وحبه للسلام
انتصار انتفاضة القدس و مرحلة مابعد الانتصار
لبنان.. تذكّروا أمير الكبتاغون
اجتماع إيران ومجموعة 4+1 لاحياء الاتفاق النووي