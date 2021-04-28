روسيا: ‘‘إسرائيل‘‘ تهدف لإنهاء كل الأنشطة النووية لإيران لكن ذلك مستحيل

وصرح أوليانوف، الذي يقود وفد روسيا إلى محادثات فيينا، في حديث لصحيفة "در شبيغل" الألمانية نشر يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تشعر بالقلق من رفض "إسرائيل" القوي للاتفاق: "يمكنني القول إننا نأسف لهذا الأمر. لدينا علاقات جيدة مع "إسرائيل" على مستويات كثيرة، نفهم ونحترم مواقفها. لكننا نعتقد أن الرفض الصارم لخطة العمل الشاملة المشتركة غير معقول".



وتابع: "يبدو أحيانا أن إسرائيل تهدف إلى إنهاء كل الأنشطة النووية لإيران لكن ذلك أمر مستحيل لأن الإيرانيين لديهم الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".